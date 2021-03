Lazio - Torino, Lotito al contrattacco. E non si esclude la denuncia penale

Non finisce qui. Dopo il comunicato del Giudice Sportivo in merito a Lazio - Torino, scatteranno risorsi e forse denunce penali, le cui basi erano già state poste nella memoria difensiva fatta pervenire a Mastrandrea, e non considerata sufficiente per concedere il 3-0 a tavolino ai biancocelesti. Lotito è pronto a far partire una battaglia legale durissima, come si intuisce dal comunicato del suo portavoce Rao, pubblicato nella serata di ieri sui canali ufficiali. "Agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni". Entro domani, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società inoltrerà il preannuncio di reclamo e poi avrà tempo altri cinque giorni per il ricorso su cui si fonderà il processo federale di secondo grado.

DATE CONTESTATE - Per i legali della Lazio il provvedimento della Asl aveva perso efficacia il 28 febbraio, o più tardi l'1 marzo, dunque un giorno prima della partita saltata all'Olimpico. Vengono contestate le date della quarantena, ma l'efficacia retroattiva dei documenti che autorizzavano gli allenamenti individuali, e la proroga dell'isolamento fino al 2 marzo. Continua a creare polemiche il cosiddetto "giorno zero" (23 febbraio), in cui i granata erano liberi di circolare nonostante l'ordinanza a effetto immediato per la tutela della salute pubblica. Per gli avvocati di Lotito, insomma, "appare evidente la costruzione volontaria dell'impedimento al viaggio che il Torino avrebbe dovuto intraprendere il 2 marzo".

AZIONE PENALE - Considerati i presupposti, non si esclude la possibilità che la Lazio decida di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica di Torino, denunciando i dirigenti Asl. Dalle parti di Formello, si pensa infatti che la quarantena sia stata "allungata" con lo scopo di saltare la partita dopo il rinvio di quella con il Sassuolo. La Lega e tutti i club si erano espressi affinché la gara si giocasse: i casi Covid hanno colpito e condizionato tutte le squadre di Serie A. Intanto la sfida proseguirà su un altro fronte: martedì la prima udienza del caso tamponi in cui è entrata anche Torino - Lazio d'andata.

