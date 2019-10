Lazio - Torino, Olimpico semivuoto: solo 3mila tagliandi venduti

Ci si aspetta una Lazio da Champions, competitiva, vincente, ma a questi appelli non fanno seguito presenze allo stadio degne di nota. Il dato è allarmante, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Sono solo 3mila i biglietti venduti per la sfida di questa sera contro il Torino (126 di questi riservati agli ospiti). Difficile immaginare un'accelerata improvvisa nelle ultime ore. Qualche pass in più sarà sicuramente staccato, contando i 20.300 abbonati (se tutti saranno presenti), si prevede uno stadio con circa 25 mila tifosi. Un Olimpico semivuoto, per una sfida che può valere molto per la rincorsa al quarto posto. Napoli e Atalanta si scontreranno al San Paolo, vincere significherebbe accorciare su almeno una delle due concorrenti. La Lazio ha dalla sua il fattore campo, ma il dodicesimo uomo non ha ancora risposto presente. I tanti impegni rendono le gambe pesanti, serve una spinta ulteriore per raggiungere gli obiettivi preposti.

