Lazio - Torino, rinviato il verdetto sul ricorso biancoceleste: i dettagli

È stato rinviato il verdetto sul ricorso della Lazio per il 3-0 a tavolino per il match contro il Torino. La Lega Serie A non ha concesso la vittoria ai biancocelesti dando la possibilità ai granata di disputare l'incontro, ma il club di Lotito ha fatto ricorso. Era prevista per oggi la sentenza della Corte sportiva d'Appello ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato annunciato che il tutto slitterà di qualche giorno. La discussione, in modalità a distanza, è durata un'ora circa. "Abbiamo ribadito di aver provato documentalmente - ha spiegato l'avvocato granata Eduardo Chiacchio - le ragioni del Torino con la conferma della sentenza del giudice sportivo. È innegabile la causa di forza maggiore per cui il Torino non poteva raggiungere l'olimpico per la partita del 2 marzo". La Lazio invece ha ribadito le ragioni per cui la partita andava comunque giocata e per questo ha chiesto l'omologazione del risultato di 3-0 a tavolino.

Pubblicato il 29/03