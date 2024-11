Lazio, torna capitan Zaccagni: vuole prendersi la rivincita contro il Porto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è tornato. Il capitano dopo il rigore decisivo con il Cagliari è pronto a tornare a incidere anche in Europa. La sua unica rete in campo internazionale, segnata in trasferta, è arrivata proprio contro il Porto: era il 17 febbraio 2022 e la Lazio uscì sconfitta dalla gara per 2-1 con la doppietta di Toni Martinez che ha ribaltato l'iniziale vantaggio biancoceleste.

Zaccagni saltò la gara di ritorno in casa per squalifica (terminata 2-2) ne ora vuole prendersi una rivincita personale. Il numero 10 sa che deve incidere di più in campo internazionale: come spiega il Corriere della Sera, in Serie A è andato a segno per 32 volte in 182 partite (una media di un gol ogni 5,6 presenze), mentre nelle competizioni europee è fermo a 2 centri in 22 apparizioni (uno ogni 11 presenze).