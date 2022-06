Lazio, tra Gila e la firma c'è di mezzo Casale: riparte la trattativa col Verona

La Lazio aveva, nei giorni scorsi chiuso per Mario Gila, difensore del Real Madrid. Ma in queste ore tutto potrebbe essersi fermato. Il motivo? Casale

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio era pronta a chiudere per Mario Gila, roccioso difensore del Real Madrid Castilla. La trattativa procedeva spedita verso l'accordo in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni con il Real che manteneva una percentuale sulla rivendita. Di colpo tutto sembra essersi fermato. Il motivo è Nicolo Casale. Il difensore dell'Hellas Verona era pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza e nella giornata di oggi avrebbe dovuto sostenere le visite mediche. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore però ha rifiutato il trasferimento nella società brianzola perché aspetta la Lazio. Ecco dunque il motivo della frenata tra la Lazio e Gila. Lo scenario che ora si apre è che il patron Lotito, dopo l'accordo con Setti per Cancellieri, avvenuto nella giornata di ieri, potrebbe portare a Roma anche Nicolo Casale.