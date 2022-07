Lazio - Triestina, le formazioni ufficiali: debutto per Romagnoli, c'è Luis Alberto

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - Dopo la manita rifilata agli sloveni del Dekani, la Lazio torna in campo per la teerza amichevole stagionale. Allo Zandegiacomo di Auronzo arriva la Triestina, che ha chiuso lo scorso campionato di Serie C al quinto posto in classifica. Si alza il livello per Sarri che sta studiando il miglior undici da mandare in campo. Maximiano confermato tra i pali, in difesa esordio per Romagnoli in coppia con Patric. Sulle corsie Lazzari e Hysaj favoriti. Debutto anche per Marcos Antonio. Luis Alberto vince il ballottaggio con Basic, mentre davanti riposa Pedro.

LA FORMAZIONE UFFICIALE

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. A disp. Adamonis, Alia, Furlanetto, Radu, Kamenovic, Casale, Marusic, Acerbi, Gila, Basic, Cataldi, Akpa Akpro, Kiyine, Bertini, Pedro, Moro, Cancellieri, Romero.

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio; Ghislandi, Riccardi, Sabbione, Sarzi Puttini; Furlan, Crimi, Ala-Millymaki, Rocchetti; Adorante, De Luca. A disp. Martinez, De Luca, Galliani, Procaccio, Giannò, Meti, Iacovoni, Gomez, Butti, Pellacani, Bezziccheri, Tiesse, Baldi, Coppola, Groaz.