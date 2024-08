Lazio, Tuia su Baroni: "La difesa è il suo punto di forza..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il difensore Alessandro Tuia ha parlato del nuovo tecnico della Lazio Marco Baroni con cui ha lavorato in passato. Queste le sue parole sul mister ex Verona e sul suo lavoro in biancoceleste: "Lazio? Il punto di forza delle squadre di Baroni è la difesa. Quando abbiamo vinto la Serie B abbiamo avuto la miglior difesa del campionato e non è un caso. È un lavoratore eccezionale, attento a ogni dettaglio difensivo e nella sua Lazio si vede già il suo lavoro".