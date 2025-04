Lazio, Turci: "Bodo? Il campo è durissimo. Impossibile non spaccarsi..."

A poche ore dal fischio d'inizio della partita tra Lazio e Bodo/Glimt, valida per i quarti di finale di Europa League, la pagina Instagram 'Tutti in the box' ha pubblicato un estratto di un podcast nel corso del quale Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, commentava insieme al telecronista Ricky Buscaglia il campo del club norvegese, raccontando un retroscena della sua precedente esperienza: "Bodo? Una bellissima città. Non è vero è terribile. Lì c'è il famoso campo di plastica di José Mourinho. Era durissimo, impossibile non spaccarsi il crociato su quel campo lì. I sintetici che si trovano qui in giro per i campi dilettantistici sono molto meglio".