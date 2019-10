Lazio, tutti in carrozza: squadra in viaggio verso Firenze - FOTO&VIDEO

ROMA - In carrozza! Il treno non aspetta nessuno. Non c'è un attimo di tregua per la Lazio, che dopo essere tornata appena un giorno fa da Glasgow è pronta a ripartire di nuovo. Stavolta verso Firenze, dove domani sera i ragazzi di mister Inzaghi giocheranno il match di campionato contro la Fiorentina. Qualche selfie con i tifosi prima di salire sul Frecciarossa e poi via, verso una città che anche per la Lazio deve significare Rinascimento. Di seguito il video della partenza e le foto pubblicate sui canali ufficiali del club.