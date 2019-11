Lazio, tutti in fila dietro a Immobile: nessuno ha segnato come lui a ottobre

La Lazio ha l'oro in casa e l'oro si chiama Ciro Immobile. Super bomber a caccia di record e autore di un inizio di stagione memorabile. 12 gol in 10 partite di campionato, che diventano 13 in 12 gare considerando anche l'Europa League. Ha una media spaventosa, segna praticamente 1.2 reti a match. Si è caricato la Lazio sulle spalle Ciro, è a quota 99 in biancoceleste, gli manca un acuto per arrivare a quota 100 e aprire la caccia al podio dei bomber all time della squadra più antica della Capitale. Nessuno come Immobile, nessuno come lui in Europa. L'attaccante laziale è quello che ha segnato di più nel mese di ottobre, 8 gol in sei partite, meglio di Icardi e Lewandowski che seguono con sette reti in cinque match giocati. A seguire altri top player come Lautaro Martinez con 6 gol, Jahovic (vera rivelazione della graduatoria) bomber del Konyaspor con cinque reti in tre gare, ma soprattutto Mbappé, Sterling, Gnabry e Luis Suarez. La classifica l'ha stilata Transfermarkt, che ha corredato la statistica con un post iconico: "Immobile was on fire last month". Rende benissimo l'idea. Tutti in fila dietro a Re Ciro. L'oro della Lazio.

