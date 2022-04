Lazio, Ugolini su Immobile: "La dichiarazione di Sarri una carezza e un consiglio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si prepara alla sfida dell'Olimpico contro il Sassuolo. Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport ha parlato della partita, partendo dalla dichiarazione di Maurizio Sarri su Ciro Immobile in conferenza stampa: "La dichiarazione di Sarri su Immobile è stata una carezza e un consiglio. Non è stato esplicito nella seconda parte della sua dichiarazione però l'impressione è che lui avrebbe addirittura consigliato di lasciare la Nazionale. Vedremo cosa farà l'attaccante della Lazio nelle prossime settimane, certo è che Formello ha sempre trovato l'atmosfera congeniale alle sue caratteristiche che gli ha consentito di esprimersi sempre al massimo. Sipensava che potesse essere un plus lavorare solo con Simone Inzaghi, con Maurizio Sarri non è stato così ovvero che il ct della Nazionale non ha tutto il tempo che hanno gli allenatori di club per sfruttare al massimo le caratteristiche di ogni singolo giocatore".

LAZIO - SASSUOLO - "La Lazio dovrà eliminare le scorie Mondiali con Ciro Immobile, che comprensibilmente non è stato contento come tutti gli altri che hanno partecipato alla sfida contro la Macedonia, e anche togliere le scorie del derby. Su questo si è soffermato il mister, considerando che ieri c'è stato l'incontro con il presidente Lotito. Sarri ha detto che la Lazio deve avere la tenuta mentale che non ha avuto nelle grandi occasioni".