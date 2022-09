Lazio | Un'altra aquila è volata in cielo: riposa in pace zio Bruno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dal 14 settembre 2022 il cielo biancoceleste ha accolto un altro grande tifoso. Se n'è andato Bruno Vincenzi, per tutti a Cave zio Bruno, che della passione per la Lazio aveva fatto uno stile di vita. Dalla nascita aveva abbracciato il biancoceleste, vivendo tutte le tappe più entusiasmanti della storia: il ricordo della prima Coppa Italia vinta nel 1958, l'apice toccato con la Scudetto del 1974, poi la sofferenza degli spareggi e la rinascita con Calleri, i successi con Cragnotti e quelli con Lotito. Bruno lascia tre figli, tutti lazialissimi, che tutte le domeniche, insieme ad alcuni amici, portava con lui in Curva Nord, una specie di seconda casa. Nel giorno della morte anche gli ultras dell'Unione Sportiva Cavese (la squadra della sua città, ndr) gli hanno reso omaggio, dedicandogli un manifesto. Il direttore Alessandro Zappulla e tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.