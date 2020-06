Lazio, un anno dalla scomparsa di Governato: il ricordo della società

Precisamente un anno è trascorso dalla scomparsa di Nello Governato, ex centrocampista biancoceleste. La società lo ha ricordato: "L’ex centrocampista biancoceleste ci lasciava l'8 giugno di un anno fa. Nato a Torino il 14 settembre 1938, Nello Governato era approdato in biancoceleste nel 1961, vestendo l’Aquila sul petto per dieci stagioni (escluse due breve parentesi ad Inter e Vicenza tra il 1966 ed il 1967). Il classe 1938, in particolare, aveva collezionato con la maglia della Lazio 251 presenze, realizzando 17 reti e vincendo il campionato di Serie B 1968/69 e la Coppa delle Alpi del 1971. Si è spento nella Capitale l'8 giugno di un anno fa".

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA GRAVENBERCH DELL'AJAX

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE CERCA UN CENTROCAMPISTA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE