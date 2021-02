Lazio, un anno fa contro il Bologna l'ultima gara con i tifosi all'Olimpico

Un anno dopo quasi tutto è cambiato. La Lazio si prepara ad affrontare il Bologna nel match di sabato in programma alle 18:00, un anno fa i felsinei arrivavano all'Olimpico nell'ultima partita che i biancocelesti giocarono con lo stadio pieno prima del coronavirus. La squadra di Inzaghi volava e proprio quel giorno grazie alla vittoria con la reti di Correa e Luis Alberto conquistò il primo posto in classifica. 365 giorni dopo è tutto diverso: niente pubblico, niente tifosi a seguire la squadra e a riempire gli spalti. Il silenzio regna assoluto, solo le voci dei giocatori in campo a spezzare la monotonia di un calcio che è cambiato a causa della pandemia così come tutti noi. Eppure neanche i tifosi mollano e spesso in questa stagione hanno fatto l'unica cosa possibile: hanno incitato la squadra fuori dal centro sportivo, l'hanno accompagnata prima di viaggi importanti, hanno fatto sentire che ci sono, da lontano ma ci sono, in attesa di poter tornare finalmente a riempire lo stadio in ogni ordine di posto.

