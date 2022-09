Lazio, un biancoceleste nella top 11 dei più costosi del mercato estivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato estivo si è concluso ormai da più di dieci giorni, ogni club di ciascuna Lega ha cercato per quanto possibile di rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Diversi sono stati i colpi che hanno infiammato l’estate dei tifosi e delle società, sia per le carature dei giocatori sia per i costi. Fichajes.net a tal proposito ha stilato la top 11 degli acquisti più costosi di questa sessione e tra questi, rientra un biancoceleste. Il nome è quello di Luis Maximiano. Il portiere, pagato dieci milioni di euro, è giunto nella Capitale dopo una buona stagione con la maglia del Granada, ma il suo esordio con la Lazio purtroppo non è stato dei migliori. L’errore contro il Bologna gli è costato la panchina, e da allora è in attesa di una seconda chance. Di seguito la formazione completa:

4-4-2: Maximiano; Mendes, de Light, Koundé, Molina; Sterling, Tchouaméni, Casemiro, Antony, Lewandowski, Haaland

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE