Lazio, un biancoceleste nella Top 11 di Transfermarkt – FOTO

La trentaduesima giornata si è conclusa ieri con il posticipo tra Bologna e Sampdoria, ha sorriso alla Lazio che ha dominato e battuto il Genoa di Blessin portando a casa punti preziosissimi per la corsa all’Europa. Come di consueto Transfermarkt ha stilato la sua top 11 e tra i migliori undici della giornata non poteva non esserci Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è stato protagonista assoluto della sfida contro i grifoni, autore di una prestazione di livello coronata dalla tripletta che ha trascinato i suoi alla vittoria. Di seguito la formazione completa

Ad #Arnautovic la copertina del posticipo e un posto in attacco nella 1⃣1⃣ della 32.a di #SerieA 21/22. Con #Traoré libero di accentrarsi e un pacchetto centrale impegnato a dare equilibrio alla formazione degli #MVP di giornata. Ora sotto con le vostre scelte ❗#TMtopXI pic.twitter.com/YviwbUriKF — Transfermarkt.it (@TMit_news) April 12, 2022

