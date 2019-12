Lazio, un derby è tra le gare più fallose dell'ultimo decennio

LAZIO - Dopo la partita con più gol del decennio, ecco quella con più cartellini e quindi la gara più fallosa della Serie A dal 2010 ad oggi: Atalanta-Milan della stagione 2017-2018 è stato il match che ha visto 13 provvedimenti disciplinari presi da parte dell'arbitro. Seguono Napoli-Milan 4-2 (12) del 2016-2017, Verona-Napoli 2-0 (12) del 2014-2015, Sampdoria-Udinese 3-0 (12) del 2013-2014. Al quinto posto c'è una partita della Lazio, e che partita: il derby vinto nella stagione 2011-2012 2-1 con i gol di Hernanes e Mauri. In quel caso furono 11 i cartellini spesi, 5 per i giallorossi e 6 per i biancocelesti.

