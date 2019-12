Lazio, ecco quale è la partita con più gol nel decennio di Serie A

LAZIO - Siamo saliti sulla giostra dei ricordi dell'ultimo decennio: dall'acquisto più importante alla sfida più bella. Ora ci mettiamo anche la partita con più gol segnati tra tutte quelle giocate in Serie A dal 2010 al 2019. Su Twitter 'Lazio Page' ha stilato la classifica e la medaglia d'oro va a Lazio-Sampdoria del 7 maggio 2017 finita 7-3 per i biancocelesti. In quell'occasione Immobile segnò una doppietta, poi completarono l'exploit Keita, Hoedt, De Vrij, Felipe Anderson e Lulic. Per la Samp segnarono Linetty e Quagliarella (doppietta). In coda, Napoli-Cagliari 6-3, Fiorentina-Inter 5-4, Parma-Milan 4-5 e Inter-Genoa 5-4. Ci sono state anche 25 gare con 8 gol totali tra cui Lazio-Benevento 6-2, Pescara-Lazio 2-6 e Lazio-Palermo 6-2.

