Serie A, c’è tanta Lazio tra i migliori assist-man del 2019: la classifica

In vista della conclusione del 2019, statistiche e bilanci sono all’ordine del giorno. Sky Sport, sul proprio sito web, ha preso in considerazione un altro dato, quello relativo ai migliori assist-man del nostro campionato nell’anno solare che si appresta alla sua conclusione. In graduatoria figurano ben quattro biancocelesti, uno dei quali occupa stabilmente il primo posto. Si tratta di Luis Alberto, già in prima posizione nella classifica stagionale: il ‘Mago’ ha sfornato ben quindici passaggi vincenti in 29 partite di Serie A. Medaglia d’argento per il ‘Papu’ Gomez, mentre Ciro Immobile occupa il terzo gradino del podio. Il bomber campano è a quota nove in 33 presenze nel torneo nostrano. Più in basso, in quattordicesima posizione, c’è Sergej Milinkovic-Savic, che si è reso autore di ben sei assist vincenti in 29 gare. Infine, l’ultimo biancoceleste in graduatoria è Correa, allo stesso livello del ‘Sergente’, ma con tre partite in più.

