Lazio, Inzaghi: “Ora più riflessivo, mi affido allo staff. Sulla Champions mancata…”

Simone Inzaghi sta vivendo davvero un periodo d’oro. Nelle ultime partite, la sua Lazio ha collezionato otto vittorie consecutive, è in terza posizione nella classifica di Serie A e, ultimo non per importanza, ha battuto i campioni d’Italia della Juventus sia in campionato che in Supercoppa nel giro di quindici giorni. Ieri c’era anche lui all’International Sports Conference di Dubai, in compagnia di Deschamps e Giggs. Argomento principale dell’evento i sistemi d’allenamento e l’uso della tecnologia nel calcio. Il tecnico ha ammesso di aver cambiato, nel corso degli anni, il modo di gestire l’organico e di sfruttare la rosa al meglio: “Il recupero è fondamentale. Ora cerco di ruotare di più rispetto al passato”. Nel suo intervento non è mancato un pensiero all’eliminazione dall’Europa League e la beffa, arrivata all’ultima giornata della scorsa stagione, che non ha consentito ai biancocelesti di raggiungere la Champions: “Quell’anno giocavano sempre gli stessi. Alla lunga paghi a livello di infortuni e stanchezza”. Inzaghi ha, poi, ammesso, di ascoltare maggiormente le componenti tecniche, a partite dai preparatori fino ad arrivare ai medici ed i fisioterapisti: la comunicazione all’interno dello spogliatoio è diventata quantomai fondamentale.

PREPARAZIONE - Subito dopo, l’ex attaccante si è espresso sulla preparazione delle partite. L’allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sottolineato l’importanza di parlare con i propri calciatori, anche di problemi extra-calcistici, e dell’ampliamento del suo organico, che ora vanta anche la presenza di due match analyst. Infine, un’ultima battuta sulla sua ‘metamorfosi’ da calciatore ad allenatore: “Ho avuto tanti grandi tecnici. Pensavo un giorno di diventare allenatore, ma dentro non sentivo questa voce che mi chiamava. Ho cercato di prendere il meglio da tutti”.

