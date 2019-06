Lazio, Valcareggi: “Sarri-Juve, è fatta. Immobile? Lo cerca il Napoli"

Furio Valcareggi, agente e figlio di Ferruccio (ex ct della Nazionale) è intervenuto sui 98.100 di Radiosei. Ecco le sue parole su Maurizio Sarri, per lui già promesso sposo della Juventus, e Ciro Immobile, per cui ha una preoccupazione: “Sono sicuro che Sarri andrà alla Juventus, ha già fatto tutta la burocrazia, ormai è fatta. La sua è una gavetta incredibile, da dove è partito fino alla Juventus ha fatto tutte le tappe e quindi se la deve godere. Anche de dovrà mettere la cravatta, un piccolo sacrificio per lui. Dovrà anche fare un po' di cambiamenti a livello di gestione della rosa, che in bianconero deve essere sfruttata al massimo. Comunque non credo ci sia alcun dubbio sul fatto che andrà alla Juventus”.

IL VALZER DELLE PANCHINE: “Il Milan credo che sia su Giampaolo, è un maestro di calcio che piace molto a Maldini. Penso che Mihajlovic, nonostante il molto mercato che ha, resterà a Bologna. Saputo gli ha fatto un'offerta importante. Anche Inzaghi rimarrà alla Lazio. Conte all'Inter per molti tifosi nerazzurri è una cosa irritante, ma tutto si risolverà non appena raggiungerà grandi risultati. Semplici è un grande allenatore, ha fatto delle cose incredibili a Ferrara ma più di questo non penso si possa fare. Li ha portati dalla C2 a due salvezze in A, sono 5 miracoli, quindi credo che dovrebbe andare via. È pronto per squadre come Bologna, Sampdoria, Genoa. Forse lo sarebbe anche per la Lazio”.

IMMOBILE-NAPOLI: “Il Napoli cerca un bomber e quindi cerca anche Immobile. Higuain tornerà alla Juventus, Icardi potrebbe muoversi dall'Inter: insomma, ci sarà un grande giro di attaccanti. In ogni caso Ciro deve rimanere alla Lazio”.

Pubblicato l'1/06 alle 20:50