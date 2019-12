Lazio, Valcareggi: "Tare sbaglia pochissimo, Scudetto è legittimo"

Giorni di festa all’insegna della serenità per la Lazio. I biancocelesti di Inzaghi hanno chiuso l’anno solare con una Coppa Italia e un Supercoppa Italiana in bacheca, oltre a un ottimo terzo posto in classifica. Per tessere le lodi del lavoro svolto dal club capitolino, sulle frequenze di Radio Sportiva, è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi: "Legittimo sperare nello Scudetto. Tare è un direttore sportivo che sbaglia pochissimo". Parole che stonano con il pensiero espresso in questi giorni dai tesserati biancocelesti.

