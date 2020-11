Lazio, Vazquez e il sogno di tornare in Serie A: "Mi piacerebbe tanto, a giugno vado in scadenza..."

Franco Vazquez non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Serie A. Accostato con frequenza alla Lazio nelle ultime sessioni di calciomercato, l'ex Palermo era stato chiamato in causa dall'amico Correa, che aveva ironizzato su un possibile approdo in biancoceleste del 'Mudo'. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'argentino ha mandato nuovi segnali ai club italiani: "Vado in scadenza a giugno, vedremo quel che accadrà. Tornare in Italia, non lo nascondo, mi piacerebbe tanto. E' un campionato che conosco, di cui ho un grande ricordo, vediamo... Sono stato quattro anni, ho grandi ricordi di questa esperienza. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto".

