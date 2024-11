Lazio, Vecino racconta Baroni: "Chi ci guarda giocare si diverte. Il mister vuole..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grande inizio di stagione della Lazio ha come artefice principale Marco Baroni. Il mister non si da meriti, ha fin da subito lavorato a testa bassa e inanellato risultati positivi. C'è entusiasmo, sia nei tifosi che nel gruppo squadra. Una rivoluzione non solo tattica, ma anche psicologica. Questo cambiamento rispetto al recente passato ce lo ha raccontato in esclusiva Matias Vecino. Ecco di seguito le parole del centrocampista uruguaiano: "La Lazio è cambiata parecchio, parliamo di allenatori e persone diverse. Ai tempi di oggi comunque un calciatore deve sapersi adattare a diverse situazioni e richieste. Ci vuole sempre un po’ di tempo per cambiare metodologie e allenamenti, ma credo che lo stiamo facendo molto bene. Mister Baroni è una persona semplice, molto diretta con i suoi concetti, che si fida molto dei calciatori e li ascolta. Noi siamo contenti, credo che da fuori si veda che c’è un bell’ambiente di grande unione, dove tutti ci sentiamo importanti. Giocando ogni tre giorni questo è fondamentale. A livello di campo vuole una squadra più verticale rispetto all’idea di Sarri. Baroni vuole attaccare subito, mettere gli esterni nell’uno contro uno e creare difficoltà agli avversari. E noi abbiamo giocatori che fanno la differenza sulle fasce. Poi è un allenatore che vuole arrivare con tanta gente in attacco, non vuole coprirsi per paura di prendere una ripartenza. Dobbiamo sempre aggredire ed essere una squadra che propone e trasmette qualcosa alla gente. Credo che per il momento ci stiamo riuscendo. Chi vede da fuori questa Lazio si diverte, al di là del risultato, fino all’ultimo è una squadra che cerca sempre la vittoria, nonostante gli errori”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO