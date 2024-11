Lazio, Vecino racconta Guendouzi e Rovella: "Che crescita! Cerco di aiutarli a..."

Nella nostra intervista esclusiva a Matias Vecino, il centrocampista della Lazio ha parlato anche di due suoi compagni di reparto, Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella. In particolare si è soffermato sulla loro crescita rispetto allo scorso anno e sul loro ruolo all'interno della squadra. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Guendouzi e Rovella sono cresciuti davvero tanto. Matteo (Guendouzi, ndr) aveva già diversa esperienza visto che ha girato un po’ di squadre importanti come Marsiglia e Arsenal. È stato più volte anche in Nazionale. Credo che Nico (Rovella, ndr) invece sia quello che è cresciuto di più rispetto al giocatore che era prima di arrivare alla Lazio. Sono entrambi importanti per noi, il presente e anche il futuro di questo club. Nel mio ruolo cerco di aiutarli sia quando sono in campo con loro che fuori. Se gli posso dare qualche consiglio o noto qualcosa, sono sempre a disposizione. Se ho parlato di Spalletti a Rovella? Sì sì, due-tre cose gliel’ho dette perché so come ragiona il mister sui centrocampisti. Lui chiede sempre di girare molto la testa, di guardare diverse volte prima di giocare la palla. È molto attento a queste cose. Sicuramente a Rovella gli avrà chiesto di fare così”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO