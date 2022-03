Lazio - Venezia, effetto diffida: in attacco ballottaggio Pedro - Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lunedì Lazio - Venezia, domenica 20 marzo il derby. Se Marusic salterà la partita contro i lagunari e rientrerà nella stracittadina (da diffidato), i diffidati dovranno affrontare con la massima attenzione il prossimo match. Luiz Felipe rientra in tale discorso, esattamente come Pedro e Zaccagni. Se il difensore con tutta probabilità scenderà in campo dal 1', secondo la rassegna stampa di Radiosei tra lo spagnolo e l'ex Verona può esserci una staffetta, a completare l'attacco composto da Immobile e Felipe Anderson. All'andata, nell'ultima partita prima di Natale, Pedro sbloccò la partita con un gol fantastico, in slalom tra la difesa veneta. Nelle ultime partite, anche per superare l'infiammazione al tendine subita a Udine, il numero 9 era partito dalla panchina con Zaccagni e Felipe Anderson titolari. Stavolta il discorso diffida sicuramente verrà considerato. Al derby la Lazio deve arrivare con tutti gli effettivi a disposizione.