Lazio – Venezia, Marelli: “Su Luiz Felipe svista di Manganiello. E Zaccagni…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Dazn Luca Marelli ha analizzato due episodi chiave del match tra Lazio e Venezia, questa la disamina: “Fallo su Luiz Felipe? C’è un colpo al volto. Purtroppo questi episodi capitano in campo e come ha fatto Manganiello a non vederlo? Una svista, probabilmente ha visto che Črnigoj ha preso il pallone in realtà il pallone non l’ha toccato. Un giocatore che entra in questa maniera si assume un rischio, è imprudenza e in questo episodio manca un cartellino giallo. C’è un parallelismo con quello che è accaduto in Spezia – Roma. Ammonizione Zaccagni? Dal terreno di gioco senza il replay poteva trarre in inganno, bisogna fare molta attenzione al movimento di Caldara che fa di tutto per spostarsi e Zaccagni cerca il contatto. È stato graziato su un altro contrasto. È la somma dei due episodi. Sul primo ha rischiato veramente tanto. In cinque minuti ci ha provato due volte, la prima era molto più simulazione della seconda. È stato molto titubante Manganiello e ha fischiato qualche minuto dopo probabilmente perché imbeccato da uno degli assistenti che hanno ritenuto di dover intervenire”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE