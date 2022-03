Lazio - Venezia, prima volta contro i lagunari per Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la bella vittoria maturata sul campo del Cagliari la Lazio si prepara alla sfida dell'Olimpico contro il Venezia. Un match importante per i biancocelesti ma anche per la compagine di Zanetti che si trova ora al terzultimo posto in classifica. Sarà una gara "speciale" anche Ciro Immobile che per la prima volta in carriera incontrerà i lagunari. Nella gara d'andata il bomber biancoceleste non era infatti in campo causa infortunio e l'unica altra volta in cui il Venezia era in Serie A Immobile aveva appena dodici anni. Insomma un'altra importante occasione per mettere la sua firma anche in questa gara.