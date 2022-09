Lazio - Verona, le formazioni ufficiali: Marcos Antonio dal 1', Luis Alberto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta per calcare il manto verde dello Stadio Olimpico di Roma. Davanti a lei, l’Hellas Verona cercherà di mettere in difficoltà la squadra di Sarri che vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo quella maturata in Europa League contro il Feyenoord. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Vecino, Luis Alberto, Cancellieri, Romagnoli, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Bertini

Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis

Allenatore: Gabriele Cioffi