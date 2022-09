Lazio - Verona, Marcos Antonio pronto al debutto: riscaldamento personalizzato per il brasiliano

Marcos Antonio è pronto all'esordio. Il brasiliano oggi nella gara contro il Verona avrà per la prima volta la chance di partire dal primo minuto con l'aquila sul petto. Una prima volta importante per il calciatore ex Shakhtar Donetsk che dall'inizio della stagione non aveva ancora trovato spazio. Riscaldamento particolare per lui che ha svolto anche un lavoro personalizzato con i preparatori atletici. Poco meno di quindici minuti al fischio d'inizio, e all'esordio del numero 6.