Lazio, verso il ritiro: la squadra in partenza da Fiumicino - FOTO e VIDEO

Sta per iniziare il ritiro in Turchia della Lazio. La squadra è in partenza in questi minuti da Fiumicino con destinazione Antalya. Una volta atterrati sul suolo turco i ragazzi di Sarri raggiungeranno Manavgat dove inizierà il ritiro che durerà fino al 17 dicembre. Nel corso dei cinque giorni la Lazio affronterà due amichevoli: la prima domani, 13 dicembre, contro il Galatasaray, la seconda il 16 dicembre contro l'Hataysport il 16 dicembre. Il quartier generale di Sarri e dei suoi ragazzi, invece, sarà a Side.