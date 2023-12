Lazio, vigilia in famiglia per tutti! E Zaccagni diventa Babbo Natale - FOTO

Vigilia di Natale trascorsa in famiglia per buona parte della rosa della Lazio. I giocatori biancocelesti hanno potuto usufruire di un paio di giorni liberi che hanno trascorso con i propri cari. Dai social emergono ritratti di famiglia. Ciro Immobile ha posato con la moglie Jessica e i figli Michela, Giorgia, Mattia e Andrea tutti con i maglioni a tema natalizio. Stesso discorso per Pedro con tutta la famiglia che ha indossato lo stesso pigiama. Primo Natale da papà per Felipe Anderson che ha posato con la sua Helena e sua moglie Lohanne.

Manuel Lazzari ha posato con una storia insieme alla moglie Diletta, mentre cenone in famiglia per Danilo Cataldi con la moglie Elisa che ha imbandito la tavola. Ritratto di famiglia anche per Taty Castellanos con la fidanzata Kyanne e il loro cagnolino, tutti vestiti con maglione natalizio e sotto l'albero. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono apparsi più affiatati che mai negli scatti che hanno condiviso sui social. Tra una foto con il suocero e con il piccolo Thiago, il numero 20 si è anche vestito da Babbo Natale per consegnare i regali.