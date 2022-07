Lazio, Vocalelli: "I biancocelesti oggi sono superiori al Napoli..."

Il mercato della Lazio ha creato una squadra a immagine di Sarri e a pensarla così è anche Vocalelli che mette i biancocelesti davanti al Napoli...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

In pochi giorni il mercato della Lazio si è evoluto in maniera importante. Il club biancoceleste ha risolto i problemi di rosa, sostituendo i giocatori in uscita, con altri che rafforzano ulteriormente la squadra. Il gruppo a disposizione di Sarri, nonostante sia ancora incompleto, inizia a prendere forma e il mister lo sta preparando secondo i suoi concetti calcistici. A Napoli conoscono molto bene il tecnico toscano e sembrano ammirare le mosse di mercato della Lazio. A farlo è soprattutto Alessandro Vocalelli in un'intervista resa nota dalla consueta rassegna stampa di Radiosei:

"Napoli? In questi casi si tende ad avere fiducia, ma qualche dubbio ce l’ho. Perché se Koulibaly era il migliore difensore del campionato italiano, oggi non possiamo dire che senza di lui sia uguale. È difficile pensare che possa arrivare qualcuno alla sua altezza. Poi sono andati altri calciatori che hanno fatto la storia. La situazione non lascia un grande margine di fiducia. Nel frattempo cambiano le gerarchie di quelle che inseguono, perché la Roma prendendo Dybala va ad insidiare un dei primi quattro posti. Anche Sarri ha a disposizione una Lazio che sembra molto più su misura per lui. Lo conosciamo, se gli dai i giocatori adatti, la Lazio potrebbe essere una concorrente insidiosa per il quarto posto”.