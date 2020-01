Lazio, Wilson: “Scudetto ’74? Maestrelli fu il vero artefice. Sulla Supercoppa…”

Infine, anche lo storico capitano biancoceleste Pino Wilson si è espresso sulla Lazio del presente e del passato, sempre ai microfoni del Tg2 Italia, in onda su Rai 2: “Quando siamo andati a Riyad avevamo già fatto un risultato importante contro la stessa squadra, i presupposti c’erano tutti. Grande partita, grande appartenenza ai colori. Sono molto legato a Marco Parolo per quanto ha fatto e sta dando alla causa biancoceleste. In queste manifestazioni siamo state sempre all’avanguardia. Non dico che questa fosse scontata, ma era più vicina a quelli che sono i valori attuali rispetto agli avversari. Scudetto ’74? Potrei trovare anche delle analogie con questa squadra, stanno affrontando questo campionato con gli stessi elementi, supportati da altri. Anche noi avevamo una rosa molto corta. Eravamo un gruppo eccezionale, Maestrelli l’artefice. Nell'anno dei 120 anni, si è riscontrato un risveglio di tutte le discipline, guidato da quanto sta accadendo nel calcio. C’è entusiasmo, euforia”.