Lazio Woman, Seleman: "Vogliamo vincere il campionato, abbiamo carattere"

Inizio alternato per la Lazio Woman che pareggia 1-1 con il Cittadella nella prima gara di campionato e rifila un 3-1 al Brescia nel primo turno di Coppa Italia. Il tecnico Ashraf Seleman è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare il match: “È stata una bella vittoria soprattutto per come è arrivata. Siamo stati molto bravi a rimontare. Successo che ci serviva a inquadrare alcuni aspetti: sbagliamo spesso gli approcci alla gara e dobbiamo migliorare. C’è stata una grande reazione contro una squadra ben organizzata e forte fisicamente. Siamo stati più cinici sotto porta”.

PROSSIMO TURNO - “Abbiamo schierato 6 giocatori nuovi rispetto alla prima gara con il Cittadella. Nonostante i cambi abbiamo portato a casa il risultato. Il gruppo sta migliorando. Il 22 ci giocheremo la qualificazione con l’Inter. Sarà un privilegio giocare contro i nerazzurri anche per capire il nostro livello”.

PREGI E DIFETTI – “In 3 gare abbiamo preso sempre gol. Dobbiamo lavorare in fase difensiva. In zona gol invece stiamo andando bene, la media gol è alta. Stiamo sicuramente pagando i sei mesi di inattività delle ragazze. Per noi è molto importante la fase di pressing per limitare le azioni avversarie. Siamo discontinui nel corso della partita, a volte siamo padroni del campo, altre ci addormentiamo”.

CAMPIONATO – “Domenica dobbiamo andare a prendere 3 punti in trasferta a Perugia perché vogliamo vincere il campionato. Dovremo essere cattivi e aggressivi per conquistare la vittoria”.

