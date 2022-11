Lazio Women, arriva il Cittadella: quando e dove si gioca

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con la Lazio Primavera lontana da Formello (domani 26 novembre giocherà a Pescara), la formazione femminile ha tutto il Fersini a disposizione. La squadra di Catini sarà impegnata domenica 27 novembre alle ore 12.30 contro il Cittadella Women, per disputare la gara valida per la 9a giornata del campionato di Serie B femminile. Ingresso libero per chi volesse tifare le biancocelesti e spingere sempre più in alto in classifica.