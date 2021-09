Lazio Women, Carolina Morace premiata come miglior allenatrice - VIDEO

Giornata di riconoscimenti importanti oggi in casa Lazio. Dopo Pepe Reina anche Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ha ricevuto durante l'evento che si è svolto al CONI il Premio Scopigno – Pulici. La Morace è stata premiata come migliore allenatrice della Serie B Femminile 2020/21. Le sue dichiarazioni a Agenzia Biancoceleste: “Il calcio femminile è cresciuto molto grazie alla FIGC. Le squadre professionistiche maschili oggi hanno un settore femminile e questa iniziativa ha segnato una svolta. La pandemia si è fatta sentire sul nostro movimento, c’è stato un rallentamento. Il calcio femminile italiano è sulla buona strada, è in crescita”.

🥇 @CarolinaMorace ha ricevuto il premio Scopigno-Pulici come miglior allenatrice della Serie B femminile 2020/21 pic.twitter.com/mrlCKz0Nhy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 20, 2021

