Lazio Women, Catini: "Contenti della partenza, ma c'è ancora da lavorare"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria della Lazio Women sul campo della Ternana è stata fondamentale per i tre punti e per il morale delle ragazze di mister Catini. Proprio quest'ultimo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare il trionfo all'ultimo minuto della sua squadra:

"Le ragazze hanno fatto una prestazione importante su un campo difficile, che valorizza le caratteristiche delle avversarie. Sono state bravissime perché hanno messo in pratica quello su cui abbiamo lavorato in settimana, uscendo vittoriose da un campo dove molte faranno fatica. E' stato un bell'inizio di stagione. Abbiamo incontrato tre squadre importanti, il Brescia in primis. La stessa Ternana ha allestito una squadra competitiva e ha un allenatore esperto nel calcio femminile. Il campionato è molto equilibrato, non me lo aspettavo così, ci sono tante vittorie di misura o negli ultimi minuti. Credo che le squadre in lotta per il successo finale saranno più di due. Lo stesso Chievo Verona ieri ha perso contro il Napoli, ma ha giocato la partita con grande personalità. Sono convinto che chi vincerà avrà fatto un grande campionato. I partenopei ieri hanno vinto uno scontro diretto importante, sono a punteggio pieno, anche se hanno affrontato due neopromosse. Hanno però dimostrato di essere molto attrezzati. Noi siamo in crescita, siamo migliorati molto, ma siamo solo al 60/70% di questo processo, per una condizione fisica di alcune ragazze che hanno avuto dei problemi, per l'ambientamento delle nuove, per un'idea di gioco diversa e perché c'è ancora molto da lavorare. Siamo contenti di quanto fatto, soprattutto nella partita di ieri, in cui abbiamo dato un segnale forte, ma abbiamo ancora margine di miglioramento".

DEPPY E VISENTIN - "Deppy è una di quelle ragazze che in qualsiasi squadra rappresenta un valore aggiunto. E' tra quelle che sono ancora al 60%, il suo potenziale è enorme. Ieri ha lottato fino a quando ne ha avuto. E' stata ferma un anno e mezzo, sta recuperando ed è pienamente nel progetto. Sta trovando intesa con Visentin, che ieri è tornata quella dei tempi migliori, procurandosi il rigore e la punizione dei due gol. Solo il portiere e i difensori della Ternana gli hanno tolto la gioia personale. Loro si stanno trovando sempre più in grande sintonia, per noi è un belvedere. Fuhlendorf? E' una ragazza del 2002, stiamo parlando di un grande prospetto, che sta andando bene ma ha grandi margini di miglioramento. Ci ha già fatto vedere cose importanti".

PITTACCIO - "Lei è stata fortemente voluta in questo nuovo progetto, aveva offerte della Serie A, ma alla fine è rimasta. E' un valore aggiunto. Sono convinto che terzini che abbiano la forza di spingere come lei ce ne sono pochi. Ha grande qualità con entrambi i piedi, quindi rientrando in mezzo al campo con una giocata può spaccare la difesa avversaria. Deve migliorare, ma è importante che stia con noi".

SAN MARINO - "Il San Marino sarà un avversario ostico, arrivano con tre punti in tasca. Sono una società storica che lo scorso anno ha fatto bene, se ne parla poco, ma io credo che stiano lavorando in sordina. La loro allenatrice è molto esperta, reduce da un'avventura a Napoli. Dobbiamo affrontarli con massima attenzione e concentrazione, altrimenti si rischia di vanificare l'ottima prestazione di ieri e di buttare al vento i punti raccolti".