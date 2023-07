Lazio Women | Ecco Eleonora Goldoni: calciatrice, influencer e la laurea…

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Il primo acquisto stagionale della Lazio Women si chiama Eleonora Goldoni. Come anticipato nelle scorse ore, la società ha messo a segno un grande colpo di mercato contattando il gioiello del Sassuolo e bruciando la concorrenza proveniente dall'estero. La centrocampista andrà a rinforzare la mediana di Grassadonia con la sua esperienza (15 presenze nell'ultima Serie A condita da 2 gol e un assist). Ha scelto di venire a Roma per rilanciarsi dopo l'infortunio e perché convinta dal progetto ambizioso del club capitolino. La grande amicizia con Giusy Moraca, sua ex compagna in neroverde, ha facilitato le cose.

La passione per lo studio

La classe '96 sarà a servizio di Grassadonia a breve, il tempo di firmare i documenti e poi sarà ufficialmente della Lazio. La sua storia però parte dal lontano, quando a San Siro s'innamorò delle capriole di Oba Oba Martins e decise di diventare calciatrice (è tifosa dell'Inter, squadra per cui ha anche giocato). È sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle: si è diplomata al liceo linguistico, ha alimentato diverse passioni tra cui altri sport (tennis e ginnastica artistica in primis), la recitazione e il canto. Dopo gli studi si è trasferita negli Stati Uniti per laurearsi in Clinical Nutrition (ora ha aperto il 'Project EG16' dove dispensa consigli sulla nutrizione). Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro 'Preferisco i tacchetti' dove si racconta a 360° tra famiglia, volontariato, fede e percorso sportivo. Oltre a questo dà anche consigli sulla corretta alimentazione e su come tenersi sempre in forma.

Influencer

La calciatrice di Finale Emilia è molto famosa sui social: su Instagram è seguita da 488mila persone e su TikTok ha una fanbase di 306mila follower. Utilizza i nuovi mezzi di comunicazione per mostrare la sua vita tra allenamenti, cibo sano e divertimento. Tiene per sé la sua vita privata, anche se non ha mai nascosto di essere fidanzata con il calciatore Andrea De Paoli (attualmente in forza all'Ascoli) e mostra con fierezza l'affetto verso i genitori e la sorella minore Francesca.

L'intervista a 'Le Iene'

Ad aprile è stata protagonista di un'intervista a 'Le Iene' in cui ha parlato senza nascondersi del calcio femminile e dei pregiudizi con cui deve confrontarsi ogni giorno: "Chi sono? Eleonora Maria Goldoni? Soprannome? Leoncino. Professione? Calciatrice. Cosa rispondo a chi dice che sei troppo bella per fare la calciatrice? Ma cos’è questo stereotipo? Non va bene, partiamo male. Quante calciatrici ci sono in Italia? Siamo 34mila tesserate, troppo poche però in confronto ad altri Paesi. Dove gioco? Gioco nel Sassuolo. Si vive bene da calciatrice professionista? Non si vive bene, abbiamo comunque stipendi che ci bastano per sopravvivere. Niente Lamborghini. Il Cristiano Ronaldo donna non è ricco come quello vero. Chi è? Aitana Bonmati. Da qualche parte il calcio femminile è uguale al calcio maschile? Negli Stati Uniti hanno raggiunto la parità salariale. Che rispondo a chi dice che il calcio femminile è palloso? Lo inviterei a venirci a vedere. È solo uno sport da uomini? Chi è rimasto un po’ indietro nel tempo si dovrebbe aggiornare. Le calciatrici sono tutte lesbiche? Ci sono etero, omosessuali, bisessuali. Cosa succede negli spogliatoi femminili? Le persone tendono a farsi dei veri e propri viaggi mentali su quello che può succedere ma non succede nulla di strano. Se sono lesbica? Ho un fidanzato, sono etero. Le donne ci hanno mai provato? Sì, è capitato. Ci sono le molestie nel calcio femminile? Sì. Conosco colleghe molestate. Come reagire? Bisogna agire, farlo sapere, bisogna incazzarsi. Ultima rissa fatta? Mai fatta. Le ho mai prese? Sì, ma ho avuto delle compagne di squadra particolarmente protettive. Un arbitro ci ha mai provato? È successo, sì. Ci starei? Se deve capitare sì. Hai mai giocato da ubriaca? Mai successo. I calciatori vanno con le veline e le calciatrici con chi vanno? Vanno con chi capita, non c’è accoppiata. Sei fidanzata? Sì, adesso sono fidanzata con un calciatore (ride, ndr). Si chiama Andrea De Paoli. Tra lo Scudetto e l’amore chi scelgo? Scelgo una vita amorosa. Se ho mai simulato? Sì e abbiamo preso rigore. Esiste il doping nel calcio femminile? Sì. Se ho incontrato qualche dopata? Avere quel tipo di pensiero, è successo. Se voglio figli? Si quattro. Che succede se resto incinta? Succede che blocco l’attività fisica per allevare ed educare mio figlio, però poi riprendo. Farei il Grande Fratello? No, l’Isola dei Famosi è un’esperienza che mi piacerebbe fare. Una cosa in cui faccio cagare? Cantare". Tutto questo è Eleonora Goldoni, prossima giocatrice della Lazio Women.