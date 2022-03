Lazio Women - Empoli Ladies, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Ancora una volta il Covid ha messo i bastoni fra le ruote alla Lazio Women, ma la squadra di Catini è pronta a riprendersi tutto con gli interessi. Le biancocelesti avrebbero dovuto giocare settimana scorsa contro il Pomigliano, ma la positività di alcune giocatrici della squadra campana ha obbligato la Divisione Calcio Femminile a rinviare la gara a data da destinarsi. Un peccato per le capitoline che venivano da un momento favorevole dopo la vittoria per 3-1 in casa contro il Sassuolo. Questa settimana hanno la possibilità di riprendere il discorso salvezza da dove lo avevano lasciato. Sabato 26 marzo, alle ore 14:30, il 'Fersini' di Formello sarà teatro del match Lazio Women - Empoli Ladies, valevole per la 18^ giornata di Serie A TIMVISION. La partita verrà trasmessa in tv e in streaming dalla piattaforma TIMVISION.