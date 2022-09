Lazio Women, esordio amaro in campionato: con il Brescia non si va oltre l'1-1

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il finale di partita rende amaro l'esordio in campionato della Lazio Women. A Ladispoli (il 'Fersini' era inagibile) le biancocelesti hanno ospitato il Brescia Femminile dell'ex Seleman. La voglia di fare bene e il peso dell'etichetta di favorite al titolo non ha permesso alle ragazze di Catini di scendere in campo in maniera rilassata. Il primo tempo è stato contratto, ma nel finale Toniolo ha trasformato un calcio piazzato mandando le padrone di casa al riposo in vantaggio. Nella ripresa, al 13', ci sarebbe stato il gol del 2-0, se non fosse che l'arbitro Iheukwumere ha annullato tutto per posizione irregolare di Visentin. Il Brescia prova a pareggiare i conti e al 90' trova la rete dell'1-1 grazie a Fracas. La Lazio porta a casa un solo punto sprecando l'occasione di fare filotto dopo il successo in Coppa italia. La prossima settimana si vola in Friuli per il match contro il Tavagnacco.