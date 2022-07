Lazio Women, Ferrandi dice addio: "Un onore vestire una maglia cosi importante" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giulia Ferrandi non sarà più una calciatrice della Lazio Women. Su Instagram l'attaccante ha postato un messaggio di saluti verso società e compagne: "Non è mai facile scrivere parole d’addio…Che sia trascorso qualche mese o anni la sostanza non cambia. Cara Lazio, posso solo dirti GRAZIE per avermi accolta, avermi ridato la fiducia e la voglia di stare in mezzo al campo. Ringrazio le ragazze, lo staff e la dirigenza per avermi messo nella condizione migliore e giocare con tranquillità. È stato davvero un onore vestire una maglia cosi importante. In bocca al lupo per tutto". Arrivata a dicembre dal Pomigliano, aveva firmato un contratto fino al 2023. Nonostante ciò la sua avventura in biancoceleste è arrivata al capolinea.