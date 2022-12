Lazio Women, il Chievo stoppa le biancocelesti e la classifica si accorcia

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women è inciampata, ma non è caduta. Il ChievoVerona Women ha interrotto il filotto di vittorie biancocelesti, ma non quello di risultati utili. Le veronesi, in lotta perle posizioni alte della classifica, hanno fermato la squadra di Catini con un pareggio. La Lazio è scesa in campo con la solita rabbia, tant'è che il gol del vantaggio, segnato da Proietti, è arrivato solo dopo 7 minuti dal fischio d'inizio. Poi sono uscite fuori le gialloblù: al 23' Ferrato ha pareggiato i conti, agli sgoccioli della prima frazione di gioco Mascanzoni ha firmato l'1-2. Nella ripresa la Lazio è tornata al comando del gioco pareggiando immediatamente: al 54' Chatzinikolaou l'ha messa sotto la traversa per il 2-2 (ottava rete per la greca in campionato, miglior marcatrice biancoceleste). Questo è il decimo risultato utile consecutivo (8 vittorie, 2 pareggi) che muove la classifica delle laziali lasciandole al comando, anche se le pretendenti ne hanno approfittato per avvicinarsi: il Napoli vincendo si è portato a -3, così come Ternana e Cesena che sono ora a -4. Nel prossimo turno si giocherà in casa. A fare visita alle biancocelesti il Trento Femminile che occupa le basse posizioni della graduatoria.