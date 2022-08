Lazio Women, l'emozione di Palombi: "Sento il cuore a mille" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Claudia Palombi è tornata a casa. Dopo un solo anno dal suo addio, la calciatrice di Roma vestirà di nuovo la maglia della Lazio Women. L'attaccante, sorella dell'ex biancoceleste Simone, ha passato in biancoceleste tre stagioni prima di salutare e passare alla Res Roma. Il giorno dei saluti, il 21 luglio 2021, la classe '97 ha scritto su Instagram: "Prima di tutto però,prima di ogni altra cosa per me il calcio è SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO". Ad agosto, con l'inserimento in società del ds Fabiani e la voglia di ricostruire un organico capace di riportare la Lazio Women in Serie A (lei c'è già riuscita nella stagione 2020/21), si è presentata l'occasione di riportare Claudia a Formello e lei non ha esitato a dire sì.

EMOZIONE INCONTENIBILE - Sui suoi profili social ha fatto fatica a contenere l'emozione: prima il video del suo ritorno nel centro sportivo con la didascalia "ciò che è destinato a te troverà sempre il modo di raggiungerti. Con i miei colori addosso e l'aquila sul petto sò brividi forti", poi la foto con il direttore, la team manager Caprini e la maglia e la frase "sento il cuore a mille". Tutta questa energia dovrà essere trasferita in campo e aiutare mister Catini nell'impresa.