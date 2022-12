Lazio Women, l'ex capitano Santoro firma per la Ternana Women - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Martina Santoro è una nuova giocatrice della Ternana Women. L'ex capitano della Lazio Women, dopo aver rescisso il contratto, ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Serie C firmando per le Fere. In Umbria raggiunge le ex compagne Labate e Coletta. Su Instagram l'ex biancoceleste ha annunciato il suo trasferimento: "Ben venga tutto ciò che ha a che fare con la passione, che rende i battiti irregolari e ci spinge oltre quel limite che mai avremmo osato superare. Ben vengano i dubbi generati dalle decisioni prese d'istinto. Ben venga l'istinto che ci spinge a prendere determinate decisioni. E Ben venga la paura, perché senza, non esisterebbe il coraggio. Inizia oggi, ufficialmente, la mia avventura in rossoverde. Alla mia famiglia che ha aspettato con ansia questo momento senza perdere mai la speranza di vedermi ancora in campo. A chi ha attraversato con me giornate interminabili dove lo sconforto prendeva il sopravvento ma non mi ha mai fatto mancare il sorriso. A chi da lassù sapeva già tutto e a chi prima di me aveva già avuto il coraggio di rischiare. A chi ha saputo darmi gli stimoli giusti per perseverare e non permettere al fuoco che avevo dentro di spegnersi. Alla società, al mister, all'intero staff, alle mie nuove compagne per avermi trasmesso tranquillità e trasparenza,per avermi accolto e restituito entusiasmo. Al presidente senza il quale, probabilmente, i punti precedenti non li avrei potuti scrivere".