Lazio Women, Morace: "Ieri la migliore partita da quando sono qui. Vittoria dedicata a Daniel"

La Lazio Women sta lottando senza sosta per raggiungere l'agognata Serie A. La vittoria raggiunta ieri contro il Pomigliano, attualmente primo in classifica, ha dato morale alle biancocelesti di Carolina Morace. La coach è intervenuta a Lazio Style Radio per commentare la prestazione vincente: "Contro il Pomigliano non è sicuramente mai semplice, ma siamo cresciute e ieri è stata la nostra migliore partita da quando sono qui, anche sotto il punto di vista della mentalità. Quando non avevamo il pallone avevamo la rabbia giusto per recuperarlo, sono contenta anche se c'è ancora da migliorare. E' fondamentale indirizzare subito le partite, dopo 20 minuti meritavamo già il triplo vantaggio. Nelle ultime gare è capitato di segnare, ma senza riuscire a chiudere la gara, ieri è successo. I cambi sono stati fatti per mantenere alta la concentrazione. Il campionato è cresciuto di qualità, ma non si capisce nulla e lo dice la classifica. Esultare ieri è stato liberatorio e ha dato consapevolezza alla squadra. Devo ringraziare le ragazze per aver aumentato l'intensità degli allenamenti senza battere ciglio. Ora ci riescono molte cose, stiamo migliorando. Io faccio molto leva sul fatto che le ragazze si siano divertite in campo. Non voglio cali di tensione e pretendo che continuino a incoraggiarsi l'un l'altra. Questa vittoria dimostra il nostro reale valore".

VITTORIA PER DANIEL - "L'evento ci ha colpito. Fa sempre male quando ad andarsene è un giovane. Condivideva con noi l'amore per la Lazio. La dedica va a lui e a tutti quei ragazzi che perdono la vita senza un perché".

GUIDA IN CAMPO - "La squadra è un mix tra giovani e l'esperienza delle veterane come Martin. E' stato bello l'abraccio tra la spagnola e Visentin. Mi è piaciuta la condivisione del gol e lo spirito. Da qui dobbiamo ripartire. Le giovani vogliono arrivare, molte sono laziali sfegatate. Stiamo cercando di valorizzarle con gli allenamenti. Anche Castiello è cresciuta molto. Va sottolineata la prova di Camilla Labate, ma tutte hanno giocato bene. Ora dobbiamo continuare così, saranno sette finali".