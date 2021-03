Lazio Women, Morace sostiene l'iniziativa a difesa delle atlete italiane - FT

Sia in campo che fuori Carolina Morace si è sempre battuta per far valere i diritti delle atlete, talvolta dimenticate. La coach della Lazio Women ha voluto sostenere l'iniziativa di Differenza Donna e Assist (Associazione Nazionale Atlete) in favore delle atlete italiane. Attraverso i propri profili social, l'allenatrice ha lanciato questo messaggio: "Le atlete italiane sanno che, se vorranno avere un figlio, il loro accordo con il club sarà risolto. Nessuna tutela, nessuna protezione. Lo sanno tutte, lo sanno tutti. Assist lo denuncia da sempre".