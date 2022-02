Lazio Women, per Heroum e Cuschieri arriva la chiamata dalla Nazionale

La Serie A TIMVISION si ferma questo weekend. La Lazio Women, come tutte le altre squadre del torneo, non giocherà visto lo stop per le nazionali. Due biancocelesti sono state chiamate con le rispettive selezioni: Nora Heroum e Rachel Cuschieri. La centrocampista è stata convocata dalla Finlandia per disputare il Tornoi de France 2022, mentre l'esterno classe '92 giocherà per il Malta le sfide contro Marocco e Moldavia nel Visit Malta Tournament.