Lazio Women, Proietti: "Abbiamo accorciato sulla testa della classifica"

La Lazio Women sbanca il campo del Cittadella, con una netta vittoria per 2-0. La zona alta della classifica è sempre più vicina per la soddisfazione delle giocatrici biancocelesti. A Lazio Style Radio è intervenuta Elena Proietti: "Ieri vincere è stato importantissimo perché abbiamo accorciato rispetto alla testa della classifica. Il Cittadella è forte e in casa ha perso soltanto contro altre due squadre. Aver espugnato un campo così difficile dimostra che la nostra squadra è viva. Ci stiamo avvicinando a degli obiettivi di cui nemmeno si parlava a inizio stagione. Rimaniamo con la testa bassa e continuiamo a lavorare. Il nostro gruppo è coeso e lavora unito dalla dirigenza alle giocatrici. La prossima partita contro il Ravenna sarà importante. Saluto il mister che ho avuto in passato e so che preparerà alla grande la sua squadra. Lo scorso anno il Ravenna ha chiuso il campionato al terzo posto, lottando fino alla fine per la promozione. Noi vogliamo portare a casa partita dopo partita i frutti del nostro lavoro".

