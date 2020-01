Lazio - Cremonese, Inzaghi: "Sapete quanto teniamo alla Coppa Italia..."

Riecco la Coppa Italia. All’Olimpico la Lazio ritrova la seconda competizione nazionale da campione in carica e dopo il trionfo arabo contro la Juventus di Allegri. Di fronte negli ottavi di finale la Cremonese, formazione di Serie B. In assenza della consueta conferenza stampa, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato l’impegno ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sappiamo cosa rappresenta per noi la Coppa Italia: abbiamo vinto lo scorso anno, perso la finale contro la Juventus tre anni fa e perso lo scorso anno al quattordicesimo rigore contro il Milan. Vogliamo ricominciare il cammino: c’è una partita da affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di prepararla bene. Dobbiamo avere voglia di vincere indipendentemente da avversario e manifestazione. Sabato abbiamo avuto una gara dispendiosa e abbiamo diversi acciacchi: Radu, Lulic, Correa e Lukaku non saranno della partita così come Leiva e Marusic che saranno squalificati. Domani faremo la rifinitura e sceglieremo la formazione migliore. Rivedrò con piacere Rastelli che è stato per me molto importante: giocavamo insieme al primo anno di A a Piacenza e mi fece fare tanti gol. Ci siamo già incontrati con il Cagliari: è molto bravo e preparato, ha squadre sempre preparate ed organizzate. Rivedrò con piacere anche Palombi che è cresciuto tanto con me e con cui abbiamo vinto trofei importanti a livello giovanile. Tornerà anche Vavro che è un giocatore importante: dopo quaranta giorni di assenza non è pronto per giocare, ma valuteremo di volta in volta i suoi progressi”.

